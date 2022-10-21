Россия обстреляла Сумскую область из гранатомета и стрелкового оружия
В четверг, 20 октября, российский агрессор обстрелял Середино-Будскую громаду Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Сегодня на пограничные - один обстрел со стороны России. В полдень по территории Середино-Будской громады было 20 выстрелов из автоматического гранатомета. Также огонь враг вел из стрелкового оружия. Без жертв и разрушений", - пишет Живицкий.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.02
Покупка 40.02Продажа 40.78
-
EUR
Покупка 38.38Продажа 39.44
- Актуальное
- Важное