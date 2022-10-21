Россия обстреляла Сумскую область из гранатомета и стрелкового оружия

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сегодня на пограничные - один обстрел со стороны России. В полдень по территории Середино-Будской громады было 20 выстрелов из автоматического гранатомета. Также огонь враг вел из стрелкового оружия. Без жертв и разрушений", - пишет Живицкий.

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