Россия обстреляла Сумскую область из артиллерии. Пострадал фельдшерско-акушерский пункт

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Россияне били по Краснопольской и Эсманьской громадах Сумской области.

"Краснопольская громада: 7 вражеских мин разорвались на пограничные. А впоследствии россияне сбросили взрывчатку с квадрокоптера. Эсманьская громада: по пограничным селам противник вел артиллерийский огонь. Было 20 прилетов", – пишут в ОВА.

В результате взрывов снарядов пострадал сельский фельдшерско-акушерский пункт в Эсманской громаде. Там вылетели все стекла, повреждена крыша.

23 декабря тероборона Сумщины разбила российскую диверсионно-разведывательную группу. В результате боя были ликвидированы по меньшей мере два оккупанта.

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