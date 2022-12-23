Россия обстреляла Сумскую область из артиллерии. Пострадал фельдшерско-акушерский пункт
За сутки, 23 декабря, российский враг нанес 45 ударов по Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Россияне били по Краснопольской и Эсманьской громадах Сумской области.
"Краснопольская громада: 7 вражеских мин разорвались на пограничные. А впоследствии россияне сбросили взрывчатку с квадрокоптера. Эсманьская громада: по пограничным селам противник вел артиллерийский огонь. Было 20 прилетов", – пишут в ОВА.
В результате взрывов снарядов пострадал сельский фельдшерско-акушерский пункт в Эсманской громаде. Там вылетели все стекла, повреждена крыша.
- 23 декабря тероборона Сумщины разбила российскую диверсионно-разведывательную группу. В результате боя были ликвидированы по меньшей мере два оккупанта.
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