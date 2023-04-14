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Россия обстреляла Сумскую область из артиллерии и минометов

14 апреля, 2023 пятница
04:14
война с Россией

В четверг, 13 апреля, российские террористы обстреляли территории двух громад Сумской области

Об этом сообщает Сумская ОВА.

В течение дня зафиксировано 3 обстрела Эсманской и Белопольской громад Сумщины. Известно о 22 прилетах.

Для обстрелов россияне использовали минометы, артиллерию и АГС.

Обошлось без последствий.

Украина
Россия
Сумщина
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воєнні злочини Росії
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