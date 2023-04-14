Россия обстреляла Сумскую область из артиллерии и минометов
В четверг, 13 апреля, российские террористы обстреляли территории двух громад Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА.
В течение дня зафиксировано 3 обстрела Эсманской и Белопольской громад Сумщины. Известно о 22 прилетах.
Для обстрелов россияне использовали минометы, артиллерию и АГС.
Обошлось без последствий.
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