Россия обстреляла Сумскую область из артиллерии

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"После 15:00 было два артобстрела из САУ 9 и 12 приходов, по территории Середино-Будской громады. Без жертв и разрушений. Спасибо нашим защитникам и защитницам!", - написал Живицкий.

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