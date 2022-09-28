Россия обстреляла Сумскую область из артиллерии
Через сутки, 27 сентября, российский агрессор дважды обстрелял Сумскую область из САУ
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"После 15:00 было два артобстрела из САУ 9 и 12 приходов, по территории Середино-Будской громады. Без жертв и разрушений. Спасибо нашим защитникам и защитницам!", - написал Живицкий.
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