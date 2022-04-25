Россия обстреляла Сумщину со своей территории
РФ провела провокационный обстрел Белопольской ОТГ Сумской области со своей территории
Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.
"Белопольская громада. Сегодня вечером произошли провокационные обстрелы нашей территории с позиций врага, расположенных в России. Пострадавших с нашей стороны нет", - написал он.
- 23 апреля оккупанты проводили воздушную разведку в Сумской области, ОВА предупреждала об угрозе ракетных ударов.
- В Сумской области на границе с РФ продолжались обстрелы.
- 23 апреля в Сумской области российские обстрелы повредили психоневрологический интернат в Атинском и территории частных домов в Бояро-Лежачах.
- В ночь на 24 апреля Россия обстреляла Сумщину из минометов и тяжелой артиллерии .
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