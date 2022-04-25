Россия обстреляла Сумщину со своей территории

Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.



"Белопольская громада. Сегодня вечером произошли провокационные обстрелы нашей территории с позиций врага, расположенных в России. Пострадавших с нашей стороны нет", - написал он.

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