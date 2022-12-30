Россия обстреляла Сумщину из вертолета, минометов и беспилотником. Поврежден частный дом
В четверг, 29 декабря, российские захватчики нанесли 51 удар по приграничным громадам Сумской области
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
От российских ударов пострадали Белопольская, Краснопольская и Великописаревская громады.
По Белополью россияне вели минометный огонь. Известно о 34 прилетах. В результате обстрела поврежден частный дом. Там выбиты окна и разрушен забор.
"Краснопольская громада: россияне сбросили с беспилотника 4 взрывчатки по пограничной. Также дважды открывали огонь из минометов. В общей сложности было 9 прилетов. Великописаревская громада: армия РФ обстреляла с вертолета пограничья. Выпустили 4 ракеты НУРС", - говорится в сообщении.
Силами ПВО над Сумщиной также были сбиты две крылатые ракеты.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.9
Покупка 39.9Продажа 40.65
-
EUR
Покупка 41.4Продажа 42.51
- Актуальное
- Важное