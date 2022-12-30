Россия обстреляла Сумщину из вертолета, минометов и беспилотником. Поврежден частный дом

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

От российских ударов пострадали Белопольская, Краснопольская и Великописаревская громады.

По Белополью россияне вели минометный огонь. Известно о 34 прилетах. В результате обстрела поврежден частный дом. Там выбиты окна и разрушен забор.

"Краснопольская громада: россияне сбросили с беспилотника 4 взрывчатки по пограничной. Также дважды открывали огонь из минометов. В общей сложности было 9 прилетов. Великописаревская громада: армия РФ обстреляла с вертолета пограничья. Выпустили 4 ракеты НУРС", - говорится в сообщении.

Силами ПВО над Сумщиной также были сбиты две крылатые ракеты.

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