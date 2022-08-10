Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

После обеда 9 августа российские военные обстреляли из пулеметов Хотиньскую громаду. Около 17:00 ударили по Середино-Будской – более 30 выстрелов

После 15:00 по Новослободской громаде было 15 прилетов из САУ. В то же время враг открыл огонь и по окрестностям Шалыгинского общества - 12 минометных прилетов.

В 16:00 из минометов было обстреляно Белопольское громада. Два человека ранены, находятся в больнице. Около 17:00 по Путивльской громаде было 15 прилетов.

Около 21:00 в Миропольской громаде россияне начали обстрелы минометом.

За сутки 8 августа было зафиксировано более 130 прилетов по общинам Сумской области , погибли.

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