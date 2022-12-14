Россия обстреляла Сумщину из минометов. Зафиксированы 14 прилетов
В среду, 14 декабря, российский агрессор применил минометы для обстрелов Сумской области
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"В течение дня враг из минометов обстрелял Путивльскую громаду. Было 14 прилетов. Уточнение информации: еще три вражеских мины разорвались сегодня, около 7 часов утра, в окрестностях Середино-Будской громады", - пишет Живицкий.
В обоих случаях обошлось без жертв и разрушений.
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