Россия обстреляла Сумщину из минометов и тяжелой артиллерии, – Живицкий
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что Россия обстреляла Сумщину из минометов и тяжелой артиллерии
Об этом глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил в Telegram.
По словам Живицкого, российские террористы атаковали два населенных пункта.
"Сегодня состоялась провокация российских террористических войск на территории Сумщины в Конотопском районе. Были обстреляны из минометов и тяжелой артиллерии два села. Пострадали жилые дома, хозяйственные постройки. В селе Атинское повреждения получил психоневрологический диспансер. В нем вы, к счастью, все живы, никто не пострадал", – сказал Дмитрий Живицкий.
- 23 апреля оккупанты проводили воздушную разведку в Сумской области, ОВА предупреждала об угрозе ракетных ударов.
- В Сумской области на границе с РФ продолжались обстрелы .
- 23 апреля в Сумской области российские обстрелы повредили психоневрологический интернат в Атинском и территории частных домов в Бояро-Лежачах.
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