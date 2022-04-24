Россия обстреляла Сумщину из минометов и тяжелой артиллерии, – Живицкий

Об этом глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил в Telegram.



По словам Живицкого, российские террористы атаковали два населенных пункта.



"Сегодня состоялась провокация российских террористических войск на территории Сумщины в Конотопском районе. Были обстреляны из минометов и тяжелой артиллерии два села. Пострадали жилые дома, хозяйственные постройки. В селе Атинское повреждения получил психоневрологический диспансер. В нем вы, к счастью, все живы, никто не пострадал", – сказал Дмитрий Живицкий.





23 апреля оккупанты проводили воздушную разведку в Сумской области, ОВА предупреждала об угрозе ракетных ударов.

В Сумской области на границе с РФ продолжались обстрелы .

23 апреля в Сумской области российские обстрелы повредили психоневрологический интернат в Атинском и территории частных домов в Бояро-Лежачах.

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