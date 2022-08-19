Россия обстреляла Сумщину из минометов и артиллерии, зафиксировано более 70 прилетов
За день, 19 августа, в Сумской области зафиксировано более 70 прилетов от российских обстрелов из минометов и артиллерии
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Россияне 5 раз за 19 августа открывали огонь по территориям Краснопольской и Шалыгинской громад. Зафиксировано более 70 прилетов.
"Краснопольская громада: минометный обстрел по окрестностям Грабовского начался в 19:40 − 7 прилетов из миномета. Шалыгинская громада: в 16:30 с территории РФ начали бить из ствольной артиллерии − 24 прилета. А почти в 18 часов община 0 накрыли прилетов", - говорится в сообщении.
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