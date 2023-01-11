Россия обстреляла Сумщину из артиллерии и минометов
За день 11 января на Сумщине зафиксировано 7 прилетов в результате российских обстрелов
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Россияне обстреляли Шалыгинскую и Эсманскую громады. Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.
"По Шалыгинской громаде враг ударил из артиллерии, 4 прилета. Эсманскую громапду противник обстрелял из минометов, 3 прилета", - написал Живицкий.
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