Россия обстреляла Сумщину из артиллерии и минометов

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Россияне обстреляли Шалыгинскую и Эсманскую громады. Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

"По Шалыгинской громаде враг ударил из артиллерии, 4 прилета. Эсманскую громапду противник обстрелял из минометов, 3 прилета", - написал Живицкий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb