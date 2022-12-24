Россия обстреляла Сумщину из артиллерии и минометам. Существенно поврежден объект инфраструктуры и линия электропередач
За день, 24 декабря, российские террористы нанесли 87 ударов по приграничной территории Сумской области
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Захватчики использовали минометы и артиллерию для обстрелов Белопольской, Середино-Будской, Новослободской и Ворожбянской общин Сумской области.
"Белопольскую общину россияне обстреляли из минометов, 6 прилетов. Середино-Будская община: 2 вражеские мины разорвались на пограничные. Также противник применял стрелковое оружие. По Ворожбянской общине россияне вели огонь из артиллерии. Было 15 прилетов.
Повреждения получили линии электропередач. Существенно поврежден объект гражданской инфраструктуры", – пишет Живицкий.
По Новослободской общине россияне ударили из артиллерии. Известно о 14 прилетах. Существенные повреждения получил объект гражданской инфраструктуры.
Всего известно о 87 ударах россиян по территории Сумской области.
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