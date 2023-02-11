Россия обстреляла Степногорск на Запорожье: погибла женщина, повреждены многоэтажки

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Около 10:40 11 февраля российские захватчики нанесли удар по населенному пункту Степногорск Запорожской области. В результате обстрела от осколочных ранений погибла 70-летняя женщина. Также ударной волной выбило окна в многоэтажках.

Прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в управление СБУ в Запорожской области.