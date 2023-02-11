Россия обстреляла Степногорск на Запорожье: погибла женщина, повреждены многоэтажки
Утром 11 февраля российская армия из артиллерии обстреляла поселок Степногорск на Запорожье, в результате чего погибла женщина и повреждены многоэтажки
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Около 10:40 11 февраля российские захватчики нанесли удар по населенному пункту Степногорск Запорожской области. В результате обстрела от осколочных ранений погибла 70-летняя женщина. Также ударной волной выбило окна в многоэтажках.
Прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в управление СБУ в Запорожской области.
- Ночью 10 февраля российские войска за час нанесли по Запорожью 17 ударов.
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