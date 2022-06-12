Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в телеграме.

"За 12 июня россияне убили одного мирного жителя Соледара, ранили еще троих", – отметил Кириленко.

Он добавил, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, на Донецком направлении основные усилия противник сосредотачивается на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb