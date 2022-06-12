Россия обстреляла Соледар на Донетчине, один человек погиб, трое раненых
Из-за российского обстрела в Соледаре Донецкой области 12 июня погиб мирный житель, еще трое ранены
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в телеграме.
"За 12 июня россияне убили одного мирного жителя Соледара, ранили еще троих", – отметил Кириленко.
Он добавил, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, на Донецком направлении основные усилия противник сосредотачивается на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
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