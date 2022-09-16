Россия обстреляла Слободской район Харькова
В ночь с 15 на 16 сентября российский агрессор нанес удар по Харькову
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Прилет в Слободском районе. Рядом с жилым домом. По предварительной информации, горит автомобиль возле дома, пострадали коммуникации. Есть ли пострадавшие - пока неизвестно", - пишет Терехов.
Взрывы в Харькове раздались в период с 03:32 – 04:01, когда в городе и области продолжалась воздушная тревога.
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