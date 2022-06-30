Россия обстреляла Славянск кассетными снарядами, ранены 6 человек
30 июня российские оккупанты обстреляли Славянск из кассетных снарядов. По меньшей мере шесть человек пострадали
Об этом сообщает руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.
"Очередной обстрел города. Два взрыва кассетных снарядов - улица Генерала Гнатюка, улица Свободная. Шесть раненых. Берегите себя! Держимся! Мы вместе!" – сказал Лях.
- 28 июня Институт исследования войны (ISW) сообщил, что ВСУ отразили наступление севернее Славянска, уничтожили вражеский состав благодаря HIMARS и освободили несколько населенных пунктов в Херсонской области.
- ВСУ отразили наступление севернее Славянска, уничтожили вражеский состав благодаря HIMARS и осводили несколько населенных пунктов в Херсонской области.
- 22 июня Генштаб ВСУ информировал, что враг штурмует Славянское направление
- 23 июня из возведения Генштаба стало известно , что противник пытается создать условия для возобновления наступления в направлениях Изюм-Барвинково и Изюм-Славянск.
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