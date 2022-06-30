Об этом сообщает руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

"Очередной обстрел города. Два взрыва кассетных снарядов - улица Генерала Гнатюка, улица Свободная. Шесть раненых. Берегите себя! Держимся! Мы вместе!" – сказал Лях.

28 июня Институт исследования войны (ISW) сообщил, что ВСУ отразили наступление севернее Славянска, уничтожили вражеский состав благодаря HIMARS и освободили несколько населенных пунктов в Херсонской области.

ВСУ отразили наступление севернее Славянска, уничтожили вражеский состав благодаря HIMARS и осводили несколько населенных пунктов в Херсонской области.