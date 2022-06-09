Россия обстреляла Шалыгинскую общину в Сумской области из минометов и артиллерии
Россияне 8 июня нанесли минометный удар по Шалыгинской общине Сумщины, а затем обстреляли эти территории из артиллерии, но обошлось без пострадавших
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Вчера вечером, 8 июня после 21:00 с территории россии был минометный обстрел Шалыгинского общества, 14 взрывов.
Ближе к 22 часам враг открыл артиллерийский огонь по этим же территориям", - написал он.
Обошлось без пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры, добавил он.
"Остальные ночи прошли спокойно", - отметил глава ОВА.
- Напомним, Генштаб фиксирует продление российских обстрелов из минометов гражданской инфраструктуры в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.
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