Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Вчера вечером, 8 июня после 21:00 с территории россии был минометный обстрел Шалыгинского общества, 14 взрывов.

Ближе к 22 часам враг открыл артиллерийский огонь по этим же территориям", - написал он.

Обошлось без пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры, добавил он.

"Остальные ночи прошли спокойно", - отметил глава ОВА.