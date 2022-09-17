Россия обстреляла село неподалеку от Запорожья
Глава Запорожской ОГА Александр Старух сообщил, что около 9 утра враг нанес удар по селу недалеко от Запорожья
Об этом он написал в телеграмме .
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Старух также призвал жителей Запорожской области сохранять спокойствие и соблюдать правила воздушной тревоги.
- Вчера, 16 сентября, на аэродроме в Мелитополе раздался взрыв.
- Также вчера украинская авиация нанесла 15 ударов по позициям врага, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 250 огневых задач.
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