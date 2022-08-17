Россия обстреляла общежитие в Салтовском районе Харькова. Шесть человек погибли, 16 - ранены
Вечером, 17 августа, российский агрессор ударил по общежитию в Салтовском районе Харькова
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Обстрел произошел около 21:00-21:30, 17 августа. Сначала Терехов заявил, что прилет зафиксирован рядом с многоэтажкой в Салтовском районе. На месте удара сильный пожар.По состоянию на 22:15 известно о, как минимум, 3 погибших и 10 раненых.
В 22:34 количество жертв возросло до 6. Ранены - 16.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Харькова и заявил, что россияне ударили по общежитию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.2
Покупка 39.2Продажа 40.08
-
EUR
Покупка 39.62Продажа 40.73
- Актуальное
- Важное