Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Обстрел произошел около 21:00-21:30, 17 августа. Сначала Терехов заявил, что прилет зафиксирован рядом с многоэтажкой в Салтовском районе. На месте удара сильный пожар.

По состоянию на 22:15 известно о, как минимум, 3 погибших и 10 раненых.

В 22:34 количество жертв возросло до 6. Ранены - 16.





Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Харькова и заявил, что россияне ударили по общежитию.

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