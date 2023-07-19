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Россия обстреляла садовое общество в Херсонской области: пострадала женщина

19 июля, 2023 среда
16:23
Война с Россией

В среду, 19 июля, российские террористы в очередной раз обстреляли Херсонскую область

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Россияне обстреляли садовое общество в Ивановке Дарьевской общины.

"Ранения получила местная жительница. Она сама обратилась в больницу, медики оказывают ей необходимую помощь", - пишет ОВА.

  • В ночь с 18 на 19 июля российские террористы атаковали Украину ракетами и БПЛА "Шахед" : в Житомирской области пострадал объект инфраструктуры, в Одесской области - многоэтажки и промышленный порт, в Херсоне горел дом культуры, а в Николаевской области - объекты рекреационной инфраструктуры.
Украина
Россия
Херсонщина
Военные новости
воєнні злочини Росії
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