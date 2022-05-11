Россия обстреляла приграничные районы Сумщины и Черниговщины
Вечером 10 мая российский враг снова обстрелял приграничье Сумщины и Черниговщины
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Около 19:00 мая российские самолеты дважды совершили пуски неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Сумщины – Шосткинском районе.
Также вечером произошло два обстрела из минометов территории Городнянского района Черниговщины. РФ вела обстрел со стороны села Новые Юрковичи.
"Последствия обстрелов выясняются", - сообщили пограничники.
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