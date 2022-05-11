Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Около 19:00 мая российские самолеты дважды совершили пуски неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Сумщины – Шосткинском районе.

Также вечером произошло два обстрела из минометов территории Городнянского района Черниговщины. РФ вела обстрел со стороны села Новые Юрковичи.

"Последствия обстрелов выясняются", - сообщили пограничники.

10 мая Россия обстреляла Николаевскую область запретными кассетными боеприпасами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb