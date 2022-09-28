Россия обстреляла приграничье Черниговщины: 77 взрывов

Об этом Оперативное командование "Север" сообщает в Facebook .

"Армия России снова обстреляла приграничья Черниговской области. С 11:00 до 12:00 в районе Сеньковки наблюдатели зафиксировали 70 взрывов (приходов) из АГС и 7 взрывов (приходов) из миномета 120 мм", - говорится в сообщении.

Потерь среди личного состава и техники нет. Информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.

В Сумской области около 22:00 27 сентября россияне накрыли огнем из гранатометов Краснопольскую общину.

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