Россия обстреляла пригород Запорожья
Вечером 24 февраля российские террористы нанесли удар по пригороду Запорожья
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
"О звуках взрывов, которые слышали жители некоторых районов города. Враг атаковал пригород Запорожья. В самом городе на данный момент все спокойно, прилетов не зафиксировано. Сохраняйте спокойствие и бдительность и не пренебрегайте извещениями о воздушной опасности", - написал Куртев.
Воздушная тревога продолжалась с 21:05 до 21:37
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