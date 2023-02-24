Россия обстреляла пригород Запорожья

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"О звуках взрывов, которые слышали жители некоторых районов города. Враг атаковал пригород Запорожья. В самом городе на данный момент все спокойно, прилетов не зафиксировано. Сохраняйте спокойствие и бдительность и не пренебрегайте извещениями о воздушной опасности", - написал Куртев.

Воздушная тревога продолжалась с 21:05 до 21:37