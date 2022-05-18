Об этом сообщили в отчете Запорожской ОВА.

Обстрел произошел 17 мая.

"Оккупанты произвели артиллерийский обстрел Орехова и Гуляйполя. Также вражеские снаряды попали в объекты инфраструктуры в поселке Преображенка Пологовского района. Российские захватчики разбили сельский магазин, в результате чего произошло возгорание торгового здания. разрушены крыши, двери и окна, разбиты дворы и придомовые постройки", - говорится в отчете.

В Гуляйпольском и Ореховском районах отсутствует электроснабжение. Из-за активных боевых действий и недопуска россиянами ремонтников "Запорожьеоблэнерго" к местам повреждения электрооборудования - аварийно-восстановительные работы невозможны.

Однако есть и хорошие новости из Гуляйполя. Военные, защищающие населенный пункт, получат тепловизор и другую помощь.

"Украинские военные, защищающие Гуляйполе, получат тепловизор, на который за сутки собрали средства гуляйпильцы и другие небезразличные украинцы. Кроме этого, для военных еще смогли приобрести летние ботинки, павербанки и тактические наушники. Это еще раз доказывает, что в единстве - наша сила!", - сообщили в ОВА.

В боях с российскими оккупантами под Гуляйполе Запорожской области 31 марта погиб тренер по баскетболу ДЮСШ 12 Запорожского городского совета Немченко Юрий.

12 мая из- за вражеских обстрелов Гуляйполя повреждены восемь многоэтажек , около десяти частных домов и другая инфраструктура.

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