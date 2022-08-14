Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Тремя снарядами РСЗО "Ураган" россияне атаковали портовую инфраструктуру Николаева. Тогда обошлось без человеческих потерь.

Позже через час шестью реактивными снарядами "Смерч" был нанесен удар по жилым кварталам и промышленным объектам города. Повреждены несколько зданий, ранение получило одно гражданское лицо.

"Из тяжелой ствольной артиллерии 152-го калибра враг обстрелял Кошевое и Новогригоревское вдоль админграницы Херсонщины и Днепропетровщины. В обоих случаях снаряды попали по сельскохозяйственным угодьям. Потери и разрушения не зафиксированы", - также сообщили в "Юге".

Днем 13 августа над Одессой украинские силы сбили вражеский российский беспилотник.

В Николаевской области украинская авиация нанесла 2 удара по опорным пунктам российских оккупантов

Оперативное командование "Юг" призывает украинцев не игнорировать воздушные тревоги, ведь россияне разместили в Черном море 16 крылатых ракет типа "Калибр".

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