Россия обстреляла Печенеги в Харьковской области
Вечером 7 декабря российский агрессор нанес удар по Харьковской области
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Харьковская область, 7 декабря. Оккупанты ударили по населенному пункту Печенеги. Последствия выясняем. Работают все службы", - написал Тимошенко.
Воздушная тревога продолжалась в Харьковской области с 18:42 до 19:32.
- Напомним, всего за сутки 6 декабря войска РФ совершили 10 ракетных и 33 авиационных удара, а также 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От российских ракет пострадали жилые дома и другие гражданские объекты городов Краматорск, Кривой Рог, а также село Степное Запорожской области.
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