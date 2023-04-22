Россия обстреляла парк в Херсоне Есть раненый
В субботу, 22 апреля, российские террористы обстреляли парк в Херсоне
Об этом сообщает "Суспильное".
Руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников заявил, что террористы совершили обстрел около 14:00.
"Ударили по одному из прибрежных парков в Херсоне. 46-летний мужчина получил ранение голени, а также ссадину головы", - рассказал Толоконников.
Раненого мужчину доставили в городскую больницу, ему оказывают медицинскую помощь.
- 22 апреля в Херсонской области из-за взрывчатки, которую бросили россияне, погиб мирный житель.
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