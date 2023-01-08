Россия обстреляла окрестности Запорожья

Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

"Рашисты обстреляли окрестности Запорожья. Пока все детали ракетной атаки выясняются. Но одно мы сейчас знаем точно: Россия - страна-террорист. И будьте внимательны! Сохраняется угроза повторного обстрела, поэтому находитесь в безопасных местах", - написал представитель городского совета Запорожья.

Воздушная тревога в Запорожской области продолжалась в период с 23:11 до 23:48.

В ночь с 7 на 8 января российские террористы нанесли удары по Харьковской области.

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