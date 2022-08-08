Россия обстреляла окрестности Николаева

Об этом информирует глава Николаевского областного совета Анна Замазеева .

"Под обстрелы попали и населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Прилеты зафиксированы в Константиновской, Первомайской, Галицыновской, Широковской, Баштанской и Березнеговатской и общинах. Зафиксированы разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

В николаевских больницах находятся 299 пострадавших от атак рашистов. Еще 63 мирных жителя получили помощь амбулаторно.

По информации ОК "Юг", вчера, 7 августа, тяжелой ствольной артиллерией 152 калибра обстрелян Корабельный район Николаева. Пострадавших и жертв нет, передает глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграммах .

А с утра, 8 августа, около 04:30, враг обстрелял окрестности города. Предварительно без жертв и пострадавших. Однако подробная информация о последствиях обстрелов уточняется.

Также враг гнал по области.

Так, утром, 7 августа, в результате обстрелов село Баловно Константиновской общины в садоводческом обществе разрушено восемь домов.

"В течение 7 августа враг обстреливал с. Галициново Галициновское общество. В результате чего погиб один человек. Также произошло возгорание хвойной подстилки и лесных насаждений в лесном урочище. Кроме этого, вчера, 7 августа, из-за вражеских обстрелов возник пожар жилого дома и хозяйственного сооружения. Первомайское Первомайской общины. Пострадавших нет", - подчеркнул Ким.

В 11:00 7 августа был прилет между селами Новоивановка и Новопавловка Баштанской общины. Пострадавших и разрушений нет.

По словам Кима, ориентировочно в 16:00, 7 августа, обстрелы потерпели село Широкое Широковской общины. Попадания были в сельхозпостройке домохозяйств. Также из-за обстрелов сгорел гараж в домохозяйстве.

А около 4:00, 8 августа, были обстрелы за пределами сел Красная Долина, Поляна, Широкое Широковской общины. Пострадавших нет.

"Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской общины, находящиеся на линии разграничения. Так, утром, 8 августа, ориентировочно в 04:25 обстрелов подверглось пгт Березнеговатое. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Подробная информация о повреждениях и пострадавших уточнении. и в Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - добавил он.

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