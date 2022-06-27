Россия обстреляла окраину Краматорска, - мэр
Россия обстреляла окраину Краматорска, предварительно – без жертв
Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко в фейсбуке.
"Оккупанты обстреляли окраину Краматорска. Похоже на РСЗО", - написал он.
По его словам, предварительно обошлось без жертв, но в поселке поврежден частный дом и гаражное помещение.
Спасатели продолжают работу, уровень повреждений выясняется, добавил Гончаренко.
- Напомним, 27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области, попали в ТРЦ.
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