Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко в фейсбуке.

"Оккупанты обстреляли окраину Краматорска. Похоже на РСЗО", - написал он.

По его словам, предварительно обошлось без жертв, но в поселке поврежден частный дом и гаражное помещение.

Спасатели продолжают работу, уровень повреждений выясняется, добавил Гончаренко.

Напомним, 27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области, попали в ТРЦ.

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