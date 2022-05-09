Россия обстреляла Одесчину ракетами "Кинжал", два человека госпитализированы, - ОК "Юг"
Россия нанесла ракетный удар с самолета по Одесской области, было выпущено три ракеты типа "Кинжал"
Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в Telegram.
"По Одесчине нанесен очередной ракетный удар. 3 ракеты типа "Кинжал" выпущены из самолета стратегической авиации Ту-22", - говорится в сообщении.
Ракеты попали в объекты туристической инфраструктуры.
"Разрушены 5 зданий. Пожар ликвидирован, пострадали 2 человека, которые доставлены в больницу. Продолжается разбор завалов, из-под которых спасена собака", - заявили в командовании.
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