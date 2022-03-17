Россия обстреляла Новые Петровцы на Киевщине, погиб двухлетний ребенок
17 марта россияне провели обстрел жилых домов из тяжелой артиллерии в Новых Петровцах Киевской области
Об этом сообщила областная полиция в Facebook.
"В результате обстрела разрушена многоэтажка, повреждены соседние жилые дома. Сейчас известно о гибели двухлетнего ребенка и многочисленных травмах у четырех человек", - говорится в сообщении.
На месте работают медики и полицейские, фиксирующие последствия обстрела.
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