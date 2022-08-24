Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Обстрел произошел в начале суток, 24 августа.

"Под обстрелом Новобаварский район. Прилеты по нескольким адресам. О пострадавших пока информации нет", - написал Терехов.

В начале суток, 24 августа, россияне обстреляли Запорожье .

От российских обстрелов также пострадал Днепр.

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