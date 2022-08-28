Россия обстреляла Никополь неуправляемыми ракетами
На Днепропетровщине, 27 августа, российский агрессор атаковал Никополь неуправляемыми ракетами
Об этом сообщает ОК "Юг".
"Ситуация в операционной зоне южных регионов сложная, но контролируемая. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенных изменений в составе и положении не произошло. Не преуспевая на суше, враг активизирует воздушную разведку и разнообразие средств воздушного нападения", - говорится. в отчете.
За день, 27 августа, россияне наносили удары по позициям ВСУ беспилотниками, вертолетными парами и с истребителя-бомбардировщика ракетой Х-59 класса "воздух-поверхность".
С вертолета Ми-24 Россия атаковала неуправляемыми ракетами объекты инфраструктуры Никополя. Разрушено одно здание, без человеческих потерь.
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