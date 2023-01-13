Россия обстреляла Никополь на Днепропетровщине. Повреждены 4 многоэтажки

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В Никополе в результате утреннего удара повреждены 4 пятиэтажных дома. Обошлось без жертв и раненых.

Еще одну атаку по районному центру россияне нанесли вечером 13 января. Последствия уточняются.

В других районах Днепропетровщины обстрелы зафиксированы не были.

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