Россия обстреляла Никополь на Днепропетровщине. Повреждены 4 многоэтажки
Сегодня, 13 января, российские террористы дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
В Никополе в результате утреннего удара повреждены 4 пятиэтажных дома. Обошлось без жертв и раненых.
Еще одну атаку по районному центру россияне нанесли вечером 13 января. Последствия уточняются.
В других районах Днепропетровщины обстрелы зафиксированы не были.
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