Россия обстреляла Никополь
В ночь с 4 на 5 августа российские захватчики обстреляли Никополь
Об этом сообщил руководитель районной военной администрации города Евгений Евтушенко.
Официальной информации кроме того, что россияне обстреляли Никополь около 00:15, больше нет.
Новость будет дополняться...
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