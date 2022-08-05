Россия обстреляла Никополь

Об этом сообщил руководитель районной военной администрации города Евгений Евтушенко.

Официальной информации кроме того, что россияне обстреляли Никополь около 00:15, больше нет.

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