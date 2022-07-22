Россия обстреляла Никополь
В ночь с 21 на 22 июля российский агрессор снова обстрелял Никополь
Об этом сообщил руководитель районной военной администрации города Евгений Евтушенко.
Обстрел произошел в районе 00:20. Перед этим в городе была объявлена тревога.
"Снова обстрелян город Никополь!!! Четыре залпа РСЗО по спящему городу", - написал Евтушенко.
Подробностей и дополнительной информации об обстреле по состоянию на 00:30 нет.
- 19 июля на Днепропетровщине россияне убили двух гражданских , ранили 9, среди них – дети. Из "градов" они стреляли около 13 домов.
- В ночь на 21 июля оккупант обстреляли из "градов" Красногригорьевскую общину Никопольского района.
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