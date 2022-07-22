Россия обстреляла Никополь

Об этом сообщил руководитель районной военной администрации города Евгений Евтушенко.

Обстрел произошел в районе 00:20. Перед этим в городе была объявлена тревога.

"Снова обстрелян город Никополь!!! Четыре залпа РСЗО по спящему городу", - написал Евтушенко.

Подробностей и дополнительной информации об обстреле по состоянию на 00:30 нет.

19 июля на Днепропетровщине россияне убили двух гражданских , ранили 9, среди них – дети. Из "градов" они стреляли около 13 домов.

В ночь на 21 июля оккупант обстреляли из "градов" Красногригорьевскую общину Никопольского района.

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