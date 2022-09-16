Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"С целью удержания психологического напряжения вражеские войска наносят удары по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", - отмечают в "Юге".

В ночь на 16 сентября дважды от российских обстрелов пострадала Николаевская область, в том числе Березнеговатская громада. РФ била по территории реактивными системами залпового огня "Смерч", использовали запрещенные кассетные снаряды. Частично разрушено складское помещение фермерского хозяйства, возник пожар на площади более 40 кв. Огонь был ликвидирован. Пострадавших нет.

От обстрелов также подвергались Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. В Никополе повреждено более десятка многоквартирных и частных домов, учебные заведения, админздания, в частности, центр социального обслуживания, развлекательный центр, несколько предприятий, газопроводы и линии электропередач. Ранен один гражданский.

"В Красногригорьевской громаде изувечены 3 многоэтажки и магазин. Без человеческих потерь. В Марганецкой и Зеленодольской громадах также без пострадавших", - отчитываются в ОК.

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