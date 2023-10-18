Россия обстреляла Николаевщину Погибла женщина

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

Глава ОВА Виталий Ким заявил, что в результате террористического удара по населенному пункту Степовской громады – есть жертва.

"В 20:30 враг нанес удар по населенному пункту Степовской громады. Погибла женщина, ее спасатели деблокировали из-под обломков разрушенного здания. Вероятно, еще один человек находится под завалами. Также пока известно об одном раненом", - пишет Ким.

В результате обстрела повреждены жилые дома и сельхозпредприятие.