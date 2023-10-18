Россия обстреляла Николаевщину Погибла женщина
Вечером среды, 18 октября, российские террористы обстреляли Николаевщину
Об этом сообщает Николаевская ОВА.
Глава ОВА Виталий Ким заявил, что в результате террористического удара по населенному пункту Степовской громады – есть жертва.
"В 20:30 враг нанес удар по населенному пункту Степовской громады. Погибла женщина, ее спасатели деблокировали из-под обломков разрушенного здания. Вероятно, еще один человек находится под завалами. Также пока известно об одном раненом", - пишет Ким.
В результате обстрела повреждены жилые дома и сельхозпредприятие.
- В Баштанском районе Николаевской области в воскресенье, 15 октября, в результате подрыва на мине погиб 14-летний парень, еще один ребенок получил травмы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.15
- EUR Покупка 39.57Продажа 40.71
- Актуальное
- Важное