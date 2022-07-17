Россия обстреляла Николаев. В городе раздалось около 10 взрывов
В ночь с 16 на 17 июля в Николаеве раздалось около 10 громких взрывов
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Воздушная тревога в Николаеве была объявлена в 3:01. После этого в городе прогремели мощные взрывы.
"Около 10 мощных взрывов прогремело в Николаеве. Предварительно есть возгорание. Прошу всех не игнорировать правила безопасности! Больше информации сообщу вам позже!", - написал Сенкевич.
Отбой воздушной тревоги раздался в 3:54.
- 15 июля в Николаевской области россияне ранили 17 человек , обстреляли 12 домов, критическую инфраструктуру и поля.
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