Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Воздушная тревога в Николаеве была объявлена в 3:01. После этого в городе прогремели мощные взрывы.

"Около 10 мощных взрывов прогремело в Николаеве. Предварительно есть возгорание. Прошу всех не игнорировать правила безопасности! Больше информации сообщу вам позже!", - написал Сенкевич.

Отбой воздушной тревоги раздался в 3:54.

15 июля в Николаевской области россияне ранили 17 человек , обстреляли 12 домов, критическую инфраструктуру и поля.

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