English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией РФ обстреляла Николаев. Снаряды попали в район консервного завода

РФ обстреляла Николаев. Снаряды попали в район консервного завода

20 июля, 2022 среда
04:20
война с Россией

19 июля после российского обстрела из Херсона в Николаеве снаряды попали в район консервного завода

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Артиллерией 152-го калибра из временно оккупированной Херсонщины снова били по Николаеву, снаряды попали в район консервного завода. Также обстреляно Галициново, где попадание произошло в поле на окраине. Без потерь", - написали в "Юге".

От российских обстрелов также пострадало Брезнеговатое. Реактивной системой залпового огня "Смерч" разрушены два и повреждены пять частных домов. Человеческих утрат нет.

Чуть позже атаку повторил вражеский истребитель, выпустивший по Березнеговатому пять ракет. Россия избивала в район переправы и по сельскохозяйственным угодьям. Также без потерь.

"В районе Новогригорьевки пара вражеских ударных вертолетов Ка-52 пыталась нанести поражение. Без потерь. В ответ нашими вертолетными парами атаковано скопление вооружения и техники в районе Крещеновки и Ольгиного. Как результат - частично уничтожена минометная батарея", - говорится в отчете.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Видео
Украина
Россия
Николаевщина
Херсонщина
оккупированные территории
Военные новости
Читайте также:
Ексміністр транспорту Червоненко став підполковником
19 июля, 2022 вторник
Экс-министр транспорта Червоненко стал подполковником
Валерій Залужний
18 июля, 2022 понедельник
Нам удалось стабилизировать ситуацию. Валерий Залужный сообщил, что удержать позиции помогли HIMARS
Верховна Рада
18 июля, 2022 понедельник
Известный поддержкой Лукашенко нардеп Шевченко пришел в Раду в форме ВСУ – его выгнали из зала, чтобы переоделся
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.02
    Покупка 36.02
    Продажа 37.03
  • EUR
    Покупка 36.14
    Продажа 37.36
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
20 июля
05:01
Георгий Бущан
"Динамо" - "Фенербахче": где и когда смотреть стартовый матч украинцев в еврокубках
04:37
Россия просит ООН заставить Украину закрыть сайт "Миротворец"
04:01
На фото защитники Украины и гаубица М109А3
Украинская артиллерия поразила несколько командных пунктов, станции управления и логистические базы РФ на Юге
03:48
Обновлено
Россия нанесла удар по Одесской области
03:45
У россиян нехватка боеприпасов, питания и воды, - ОК "Юг"
03:09
Игорь Рейзлин
Украинец Рейзлин получил "бронзу" на ЧМ по фехтованию
02:44
На фото глава Офиса президента Андрей Ермак
Ермак назвал срок, когда важно закончить войну с Россией
02:01
Зеленская в США встретилась с супругами Байденов
01:34
Олимпиада-2028: определились даты проведения летних Игр
01:19
Россия похитила 400 жителей Запорожской области
01:02
"Барселона" объявила о трансфере Левандовского
00:45
Оккупанты обстреляли центр Гуляйполя, есть жертвы
00:37
Россия 19 июля 9 раз обстреляла Сумщину
00:28
Госизмена. Против работников ДБР возбуждено дело за уничтожение тайных документов, - СМИ
00:24
ВСУ убили российского наемника-добровольца, который был фанатом Путина и Куценко
00:12
В Дюссельдорфе выставили на аукцион "Ненасытного Путина". Деньги пойдут для украинских беженцев
2022, вторник
19 июля
23:59
США обещали скорую и жесткую реакцию, если РФ аннексирует новые территории Украины
23:41
"Динамо" – "Фенербахче": букмекеры дали прогноз на стартовый матч украинцев в еврокубках
23:24
"Наши партнеры абсолютно проинформированы о том, как мы используем предоставленное оружие", - Зеленский о создании ВСК
23:15
Украина испытывает трудности с доставкой западного оружия на передовую, - The Wall Street Journal
23:14
Ожидаю этого визита первой леди весомых результатов для Украины в сотрудничестве с Америкой, - Зеленский
23:12
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 19 июля
23:07
На фото Владимир Зеленский
Даже у рыб и рапанов в Черном море достоинства больше, чем у офицеров российского флота, - Зеленский об обстрелах мирных городов и сел Украины
22:50
Технологически и цифровизировано: Украина готовится провести перепись населения в 2023 году
22:48
Алексей Резников
Резников рассказал, когда станет возможным режим прекращения огня
22:26
Вместе с Камбоджей и Афганистаном: США внесли Россию в список стран-пособников по торговле людьми
22:25
Ирина Венедиктова
В моем Офисе не было коллаборантов, - Венедиктова в интервью CNN
22:10
Резников рассказал, сколько систем HIMARS нужно Украине для контрнаступления
22:09
Возле Каховской ГЭС уничтожена станция радиоэлектронной борьбы оккупантов
22:09
Аналитика
Сергей Згурец
HIMARS может выполнять функции штурмовой авиации. Колонка Сергея Згурца
21:51
В ходе переговоров в Тегеране Эрдоган потребует от Путина гарантий безопасности вывоза зерна из Украины, - Financial Times
21:49
Турция хочет платить РФ за газ в лирах, - Bloomberg
21:44
Опасный прецедент. Кулеба объяснил риски решения Канады о турбине для российского газопровода
21:20
Инфографика
Обманчивые обещания Олафа Шольца. Германия сокращает военную помощь Украине, - Die Welt
21:12
Ниже Гондураса. Индекс свободы перемещения у российского паспорта значительно хуже, чем у украинского
21:06
"Это абсолютное вранье", - Ермак о заявлениях Спартц
21:02
Китай обвинил США в "разжигании кризиса" в Украине
21:00
Воздушные силы ВСУ в районе Новой Каховки сбили российский истребитель Су-35
20:54
В лесу на Киевщине пожилая женщина подорвалась на мине
20:54
После Бородянки, после Бучи России не будет среди стран-гарантов нашей безопасности, - Ермак
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV