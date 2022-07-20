Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Артиллерией 152-го калибра из временно оккупированной Херсонщины снова били по Николаеву, снаряды попали в район консервного завода. Также обстреляно Галициново, где попадание произошло в поле на окраине. Без потерь", - написали в "Юге".

От российских обстрелов также пострадало Брезнеговатое. Реактивной системой залпового огня "Смерч" разрушены два и повреждены пять частных домов. Человеческих утрат нет.

Чуть позже атаку повторил вражеский истребитель, выпустивший по Березнеговатому пять ракет. Россия избивала в район переправы и по сельскохозяйственным угодьям. Также без потерь.

"В районе Новогригорьевки пара вражеских ударных вертолетов Ка-52 пыталась нанести поражение. Без потерь. В ответ нашими вертолетными парами атаковано скопление вооружения и техники в районе Крещеновки и Ольгиного. Как результат - частично уничтожена минометная батарея", - говорится в отчете.

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