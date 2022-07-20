РФ обстреляла Николаев. Снаряды попали в район консервного завода
19 июля после российского обстрела из Херсона в Николаеве снаряды попали в район консервного завода
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Артиллерией 152-го калибра из временно оккупированной Херсонщины снова били по Николаеву, снаряды попали в район консервного завода. Также обстреляно Галициново, где попадание произошло в поле на окраине. Без потерь", - написали в "Юге".
От российских обстрелов также пострадало Брезнеговатое. Реактивной системой залпового огня "Смерч" разрушены два и повреждены пять частных домов. Человеческих утрат нет.
Чуть позже атаку повторил вражеский истребитель, выпустивший по Березнеговатому пять ракет. Россия избивала в район переправы и по сельскохозяйственным угодьям. Также без потерь.
"В районе Новогригорьевки пара вражеских ударных вертолетов Ка-52 пыталась нанести поражение. Без потерь. В ответ нашими вертолетными парами атаковано скопление вооружения и техники в районе Крещеновки и Ольгиного. Как результат - частично уничтожена минометная батарея", - говорится в отчете.
- На южном направлении фронта у русских войск отмечается нехватка боеприпасов, продуктов питания и воды.
- Вечером 19 июля от российского удара в Одесскую область пострадал склад.
- За сутки, 19 июля, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ нанесли огневые поражения по нескольким командным пунктам, станциям управления и базам логистического обеспечения РФ на Юге Украины.
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