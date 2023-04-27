Россия обстреляла Николаев ракетами С-300: есть попадания в многоэтажный дом
Российские оккупанты в ночь на четверг совершили ракетную атаку с С-300 по Николаеву, поврежден многоэтажный жилой дом
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"С-300 – 4 шт. предварительно. – написал Ким в телеграмм-канале. И впоследствии добавил: - В многоэтажку один минимум".
Позже глава Николаевской области уточнил, что еще две ракеты попала в частный сектор, куда выехали машины скорой помощи.
"Общественное" со ссылкой на начальника полиции области Шайхета сообщило , что в результате попадания в жилой дом в Николаеве пострадали. На месте работают спасательные службы.
В 01:40 объявлен отбой воздушной тревоги.
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