Россия обстреляла Николаев из "Точки-У"
Утром 24 июня российский агрессор обстрелял Николаев из "Точки-У"
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Противник продолжает ведение боевых действий преимущественно в тактике контрбатарейной борьбы и ракетных ударов по населенным пунктам в глубоком тылу сил обороны", - говорится в сообщении.
Николаевщина
Вечером 23 июня в результате обстрелов села Новониколаевка Первомайской громады один человек погиб, четверо получили ранения. Разрушен один дом, несколько жилых домов повреждены.
Николаев
Утром атакован Николаев и пригород из тяжелой ствольной артиллерии и предположительно ракетного комплекса "Точка-У" с направления оккупированных территорий Херсонской области.
Повреждена территория и несколько автомобилей гражданского автопредприятия, пытаясь попасть в одну из телебашен, рашисты эпически в очередной раз попали в уличный туалет. Усилиями кремлевских пропагандистов телевизионное вещание в голове оккупантов тесно связано с содержанием туалета.
Черное море
В Черном море корабельная группировка вражеского флота без изменений своего состава продолжает блокировать судоходство и держать ракетную угрозу на высоком уровне.
Обращение к украинцам
Не подвергайте себя опасности, прислушивайтесь к сигналам воздушных тревог, сохраняйте спокойствие, взвешенность и критическое восприятие информации. Помните, что враг выискивает слабые места, поэтому мы должны держать строй, быть крепкими силой и духом. Верьте в силы обороны и нашу Победу!
- Российские оккупанты запланировали на 11 сентября провести в Херсонской области псевдореферендум.
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