Россия обстреляла недавно освобожденные населенные пункты Херсона

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в южнобузском операционном районе существенных изменений не претерпела. В течение боевого дня противник продолжал сосредотачивать свои усилия на удержании занятых рубежей, из которых вел огонь по нашим позициям, применяя реактивные системы залпового огня, артиллерию и минометы".

Россияне обстреляли населенные пункты, расположенные недалеко от линии разграничения. В частности, пострадали недавно освобожденные места в Бериславском районе Херсонщины, а также тыловые регионы, от Днепропетровщины до Одесской области.

Российская авиация ударила по побережью Одесской области ракетой Х-31, выпущенной из самолета Су-30. Силы ПВО сбили ракету над Черным морем.

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