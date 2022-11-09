Россия обстреляла недавно освобожденные населенные пункты Херсона
В Херсонской области российский агрессор обстрелял деоккупированные населенные пункты Бериславского района
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация в южнобузском операционном районе существенных изменений не претерпела. В течение боевого дня противник продолжал сосредотачивать свои усилия на удержании занятых рубежей, из которых вел огонь по нашим позициям, применяя реактивные системы залпового огня, артиллерию и минометы".
Россияне обстреляли населенные пункты, расположенные недалеко от линии разграничения. В частности, пострадали недавно освобожденные места в Бериславском районе Херсонщины, а также тыловые регионы, от Днепропетровщины до Одесской области.
Российская авиация ударила по побережью Одесской области ракетой Х-31, выпущенной из самолета Су-30. Силы ПВО сбили ракету над Черным морем.
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