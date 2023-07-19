Россия обстреляла многоэтажку в Николаевской области: есть раненые
Вечером среды, 19 июля, российские террористы обстреляли Очаков Николаевской области
Об этом сообщил Сергей Шайхет, начальник полиции Николаевской области.
Террористы обстреляли многоэтажку.
"Очередной террор город Очаков Николаевской области. В этот раз жилая пятиэтажка в центре города. Есть раненые, но угрозы их жизни нет. Полиция и ГСЧС области работают на месте происшествия", - пишет Шайхет.
- В ночь с 18 на 19 июля российские террористы атаковали Украину ракетами и БПЛА "Шахед": в Житомирской области пострадал объект инфраструктуры, в Одесской области - многоэтажки и промышленный порт, в Херсоне горел дом культуры, а в Николаевской области - объекты рекреационной инфраструктуры.
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