Россия обстреляла многоэтажку в Николаевской области: есть раненые

Об этом сообщил Сергей Шайхет, начальник полиции Николаевской области.

Террористы обстреляли многоэтажку.

"Очередной террор город Очаков Николаевской области. В этот раз жилая пятиэтажка в центре города. Есть раненые, но угрозы их жизни нет. Полиция и ГСЧС области работают на месте происшествия", - пишет Шайхет.