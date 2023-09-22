Россия обстреляла Курахово в Донецкой области. Пострадали не менее 13 человек

Об этом сообщает "Суспильне. Донбасс".

По словам начальника городской ВА Курахового Романа Падуна, по состоянию на 01:00 пятницы, 22 сентября, известно о 13 людях, пострадавших в результате обстрела.

Данных о погибших нет. Известно, что российские войска попали в жилые дома. Из-под завалов достали мужчину, ему оказывают медицинскую помощь.

В результате обстрелов также произошел пожар.