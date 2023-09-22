Россия обстреляла Курахово в Донецкой области. Пострадали не менее 13 человек
Вечером четверга, 21 сентября, российские войска обстреляли Курахово Донецкой области
Об этом сообщает "Суспильне. Донбасс".
По словам начальника городской ВА Курахового Романа Падуна, по состоянию на 01:00 пятницы, 22 сентября, известно о 13 людях, пострадавших в результате обстрела.
Данных о погибших нет. Известно, что российские войска попали в жилые дома. Из-под завалов достали мужчину, ему оказывают медицинскую помощь.
В результате обстрелов также произошел пожар.
- В среду, 20 сентября, российские террористические войска убили 4 гражданских человека в Торецке и Северном Донецкой области.
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