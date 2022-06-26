Россия обстреляла Криворожье из РСЗО

Об этом сообщает ОК "Юг".

"По южному Криворожью ударил реактивными системами залпового огня, повредив частные дома, социальную инфраструктуру. Потерь среди местного населения нет", - говорится в отчете.

Потери России

В ответ наша авиация нанесла 5 ударов по скоплению рашистов и техники, по командным и опорным пунктам вражеских подразделений. Результаты ударов доразведываются.

Зафиксированы потери РФ в сутки: 24 рашиста, 2 танка и 5 других бронированных машин. Уничтожены 2 вражеских полевых склада боеприпасов и огневая точка.

Черное море

Шторм продолжает испытание рашистского флота и плавсостава на прочность вестибулярного аппарата. 2 ракетных корабля продолжают подстерегать в северо-западной части Черного моря.

Обращение к украинцам

Сигналы предупреждения о воздушной тревоге остаются обязательными для реагирования. Использования побережья и прибрежных вод для отдыха – опасны. Проверка полученной информации в условиях гибридной войны – целесообразна и необходима.

Российские захватчики похищают родственников украинских военных на временно оккупированных территориях Николаевской и Херсонской областей.

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