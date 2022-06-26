Россия обстреляла Криворожье из РСЗО
Российские военные обстреляли Криворожье реактивными системами залпового огня
Об этом сообщает ОК "Юг".
"По южному Криворожью ударил реактивными системами залпового огня, повредив частные дома, социальную инфраструктуру. Потерь среди местного населения нет", - говорится в отчете.
Потери России
В ответ наша авиация нанесла 5 ударов по скоплению рашистов и техники, по командным и опорным пунктам вражеских подразделений. Результаты ударов доразведываются.
Зафиксированы потери РФ в сутки: 24 рашиста, 2 танка и 5 других бронированных машин. Уничтожены 2 вражеских полевых склада боеприпасов и огневая точка.
Черное море
Шторм продолжает испытание рашистского флота и плавсостава на прочность вестибулярного аппарата. 2 ракетных корабля продолжают подстерегать в северо-западной части Черного моря.
Обращение к украинцам
Сигналы предупреждения о воздушной тревоге остаются обязательными для реагирования. Использования побережья и прибрежных вод для отдыха – опасны. Проверка полученной информации в условиях гибридной войны – целесообразна и необходима.
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