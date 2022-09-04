Россия обстреляла Киевский район Харькова

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Два прилета. Предварительно Киевский район, частный сектор. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - пишет Терехов.

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