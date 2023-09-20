Россия обстреляла Херсонщину: госпитализирована 19-летняя девушка
В ночь с 19 на 20 сентября из-за российских обстрелов пострадала жительница Камышан Херсонской области
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
"Сегодня около трех часов ночи оккупанты атаковали жилой дом в поселке", - пишет Херсонская ОВА об обстреле Камышан.
О разрушениях не сообщается. Но известно, что ранена девятнадцатилетняя девушка. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой.
- Утром 19 сентября армия РФ обстреляла из артиллерии троллейбус в Херсоне , в результате чего погибли 49-летний сержант полиции и 57-летний пассажир, еще один человек получил тяжелые ранения.
- Во второй раз за день российская армия обстреляла Корабельный район Херсона, пострадали два мирных жителя.
- 20 сентября сообщили , что российские оккупанты почти ежедневно сбрасывают около 10 авиабомб на Херсонщину. Больше всего страдают Тягинская громада и Николаевка.
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