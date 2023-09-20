Россия обстреляла Херсонщину: госпитализирована 19-летняя девушка

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Сегодня около трех часов ночи оккупанты атаковали жилой дом в поселке", - пишет Херсонская ОВА об обстреле Камышан.

О разрушениях не сообщается. Но известно, что ранена девятнадцатилетняя девушка. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой.