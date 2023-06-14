Об этом сообщил Офис генпрокурора.

"Около 18:50 российские войска обстреляли город Херсон. В результате травмированы два волонтера, среди которых иностранец. Они помогали с эвакуацией гражданского населения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура. По предварительным данным, оккупанты стреляли из минометов.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

8 июня в результате обстрела Россией Херсона пострадали 9 человек, в том числе волонтер из Германии, спасатели и полицейский.

9 июня и. о. директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Михаил Гриб заявил, что оккупанты требуют деньги у волонтеров, которые готовы эвакуировать людей из оккупированного города Олешки, подтопленного в результате разрушения ГЭС.

12 июня депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире Еспресо сообщил, что оккупанты разместили позиции на крышах подтопленных домов левобережной Херсонщины и обстреливают людей, которые пытаются эвакуироваться из местностей, подтопленных в результате подрыва Россией Каховской ГЭС.